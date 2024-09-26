БК Днепр не смог обыграть Констанцу в ответном матче квалификации Кубка Европы ФИБА

Украинский баскетбольный клуб Днепр проиграл второй матч квалификации Кубка Европы ФИБА против румынской Констанцы со счетом 71:84 и не вышел напрямую в основной раунд турнира.

Украинская команда выиграла +2 первую встречу, но уже в начале второй встречи румынская команда получила существенное преимущество.

Днепру удалось выровнять, однако рывок 10:0 в стартовые четыре минуты третьей четверти довел преимущество румын до +19.

Нашей команде удалось немного сократить свое отставание, однако в итоге проигрыш с разницей в 13 очков.

Днепр сохраняет шансы получить путевку в статусе одного из трех «лаки-лузеров» в основной раунд Кубка Европы ФИБА.

Кубок Европы ФИБА. Квалификация

Днепр (Украина) - Констанца (Румыния) 71:84 (18:30, 18:17, 13:23, 22:14)