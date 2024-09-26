Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
БК Днепр не смог обыграть Констанцу в ответном матче квалификации Кубка Европы ФИБА
А все так хорошо начиналось в первом матче
Фото: ФБУ
Украинский баскетбольный клуб Днепр проиграл второй матч квалификации Кубка Европы ФИБА против румынской Констанцы со счетом 71:84 и не вышел напрямую в основной раунд турнира.
Украинская команда выиграла +2 первую встречу, но уже в начале второй встречи румынская команда получила существенное преимущество.
Днепру удалось выровнять, однако рывок 10:0 в стартовые четыре минуты третьей четверти довел преимущество румын до +19.
Нашей команде удалось немного сократить свое отставание, однако в итоге проигрыш с разницей в 13 очков.
Днепр сохраняет шансы получить путевку в статусе одного из трех «лаки-лузеров» в основной раунд Кубка Европы ФИБА.
Кубок Европы ФИБА. Квалификация
Днепр (Украина) - Констанца (Румыния) 71:84 (18:30, 18:17, 13:23, 22:14)
Популярное сейчас
- УАФ отстранила арбитра от судейства в УПЛ после проверки на полиграфе
- "Им надо снова идти в школу, а не в ЛЕ играть". Сабо уничтожил защитников Динамо
- "Пусть еще татуировку себе на лбу сделает". Сабо разнес лидера Динамо
- Тренер Лейкерс назвал стартовую пятерку на предстоящий сезон
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО