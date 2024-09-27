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Снова первый. Леброн Джеймс возглавил список действующих лидеров НБА по количеству подборов
Баскетболист продолжает демонстрировать уверенную игру
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Портал Fadeawayworld представил список действующих лидеров Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству подборов.
Возглавил таблицу игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" и один из лучших баскетболистов в истории Леброн Джеймс. На втором месте расположился Андре Драммонд ("Чикаго"), а топ-3 замкнул Деандре Джордан из Денвер Наггетс.
1. Леброн Джеймс — 11 185 подборов.
2. Андре Драммонд — 10 671 подбор.
3. Деандре Джордан — 10 501 подбор.
4. Никола Вучевич — 9435 подборов.
5. Кевин Лав — 9403 подбора.
6. Руди Гобер — 8915 подборов.
7. Эл Хорфорд — 8 574 подбора.
8. Расселл Уэстбрук — 8307 подборов.
9. Йонас Валанчюнас — 8096 подборов.
10. Энтони Дэвис — 7826 подборов.
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