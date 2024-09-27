  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Снова первый. Леброн Джеймс возглавил список действующих лидеров НБА по количеству подборов
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снова первый. Леброн Джеймс возглавил список действующих лидеров НБА по количеству подборов

Баскетбол

Баскетболист продолжает демонстрировать уверенную игру

Снова первый. Леброн Джеймс возглавил список действующих лидеров НБА по количеству подборов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Портал Fadeawayworld представил список действующих лидеров Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству подборов.

Возглавил таблицу игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" и один из лучших баскетболистов в истории Леброн Джеймс. На втором месте расположился Андре Драммонд ("Чикаго"), а топ-3 замкнул Деандре Джордан из Денвер Наггетс.

1. Леброн Джеймс — 11 185 подборов.

2. Андре Драммонд — 10 671 подбор.

3. Деандре Джордан — 10 501 подбор.

4. Никола Вучевич — 9435 подборов.

5. Кевин Лав — 9403 подбора.

6. Руди Гобер — 8915 подборов.

7. Эл Хорфорд — 8 574 подбора.

8. Расселл Уэстбрук — 8307 подборов.

9. Йонас Валанчюнас — 8096 подборов.

10. Энтони Дэвис — 7826 подборов.

По теме
yellow-arrow
БК Днепр не смог обыграть Констанцу в ответном матче квалификации Кубка Европы ФИБА
yellow-arrow
Совладелец Далласа: Скоро игроки будут получать больше владельцев
yellow-arrow
Тимофеенко: В ответном матче с Констанцей главное не дать соперникам выиграть подборы
ЛеБрон Джеймс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости