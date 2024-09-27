БК Ровно усилил состав американским легионером

Вице-чемпион Суперлиги БК Ровно объявил об очередном подписании на следующий сезон — команду пополнил американский форвард Маркуэл Бизли.

30-летний Бизли является выпускником Fort Lewis College 2019 года. За свою профессиональную карьеру успел проиграть в чемпионатах Австралии, Швейцарии, Германии и Индонезии.

Сезон 2022-23 форвард провел в Австралии за команду Sutherland Sharks и стал чемпионом своего дивизиона NBL1 East. В среднем набирал 15 очков + 7.2 подбора.