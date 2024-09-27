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БК Ровно усилил состав американским легионером
Игрок выступал и в европейских клубах
Фото: ФБУ
Вице-чемпион Суперлиги БК Ровно объявил об очередном подписании на следующий сезон — команду пополнил американский форвард Маркуэл Бизли.
30-летний Бизли является выпускником Fort Lewis College 2019 года. За свою профессиональную карьеру успел проиграть в чемпионатах Австралии, Швейцарии, Германии и Индонезии.
Сезон 2022-23 форвард провел в Австралии за команду Sutherland Sharks и стал чемпионом своего дивизиона NBL1 East. В среднем набирал 15 очков + 7.2 подбора.
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Источник:ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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