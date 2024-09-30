В возрасте 58 лет умер член Зала славы НБА

Легендарный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на протяжении 18 сезонов, Дикембе Мутомбо скончался в возрасте 58 лет.

Известный инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что Мутомбо умер после длительной борьбы с раком мозга.

Дикембе четыре раза становился лучшим оборонительным игроком НБА, восемь раз участвовал в матче всех звёзд НБА, шесть раз включался в сборные всех звёзд защиты и три раза в сборные всех звёзд НБА.

10 января 2007 года занял второе место в НБА по общему количеству блокшотов за карьеру.