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В возрасте 58 лет умер член Зала славы НБА

Баскетбол

Он боролся с раком на протяжении длительного времени

В возрасте 58 лет умер член Зала славы НБА

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на протяжении 18 сезонов, Дикембе Мутомбо скончался в возрасте 58 лет.

Известный инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что Мутомбо умер после длительной борьбы с раком мозга.

Дикембе четыре раза становился лучшим оборонительным игроком НБА, восемь раз участвовал в матче всех звёзд НБА, шесть раз включался в сборные всех звёзд защиты и три раза в сборные всех звёзд НБА.

10 января 2007 года занял второе место в НБА по общему количеству блокшотов за карьеру.

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