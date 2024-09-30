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Джоэл Эмбиид сбросил 13 кг перед стартом сезона НБА
Баскетболист не собирается останавливаться на достигнутом
Центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид раскрыл на пресс-конференции, сколько килограммов ему удалось сбросить в межсезонье.
По его словам, он скинул порядка 13 кг и не собирается останавливаться. Джоэл сказал, что хочет скинуть ещё несколько килограммов, и подчеркнул важность сохранить здоровье перед плей-офф.
Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эмбиид принял участие в 40 играх. В среднем за матч Джоэл набирал 34,4 очка, делал 11,1 подбора, отдавал 5,6 передачи, а также совершал 1,2 перехвата и 1,7 блок-шота.
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