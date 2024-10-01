  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Майкл Джордан отреагировал на смерть Дикембе Мутомбо
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майкл Джордан отреагировал на смерть Дикембе Мутомбо

Баскетбол

Баскетболист вспомнил надежную игру защитника

Майкл Джордан отреагировал на смерть Дикембе Мутомбо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Член Зала славы баскетбола и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан отреагировал на смерть легендарного центрового Дикембе Мутомбо после продолжительной борьбы с раком головного мозга.

"Мне очень грустно слышать о кончине Дикембе. Он был настоящей защитной силой на баскетбольной площадке, изменившей саму игру.

Но что ещё важнее, Дикембе действительно изменил мир и улучшил множество жизней благодаря своей гуманитарной деятельности в Африке. Особенно буду скучать по его громкому смеху. Мои соболезнования его жене Роуз, детям и всей семье", — приводит слова Джордана Associated Press.

По теме
yellow-arrow
Джоэл Эмбиид сбросил 13 кг перед стартом сезона НБА
yellow-arrow
В возрасте 58 лет умер член Зала славы НБА
yellow-arrow
БК Ровно усилил состав американским легионером
Майкл Джордан
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости