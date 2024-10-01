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Национальные сборные Украины узнали место проведения следующих домашних матчей

Баскетбол

Об этом рассказал генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский

Национальные сборные Украины узнали место проведения следующих домашних матчей

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В ноябре мужская и женская сборные Украины сыграют свои очередные матчи квалификации чемпионата Европы-2025.

Свой номинально домашний матч против Сербии украинская женская сборная сыграет в Риге. Игра состоится 10 ноября в 21:30 по киевскому времени.

О предстоящих матчах женской команды рассказал генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский.

"Рига стала для нас родным городом. Как мужская, так и женская национальные сборные Украины сыграли там много игровых окон. Первая игра женской сборной Украины состоится 7 ноября в Северной Македонии, думаю, девушки должны обязательно выигрывать этот матч. 10 ноября будет номинально домашняя игра против Сербии — это очень мощный соперник. На следующее окно должна присоединиться к команде Алина Ягупова, которая пообещала, что сыграет в ноябре. С ней наша команда будет выглядеть значительно мощнее и даст бой сборной Сербии.

У нас остались теоретические шансы на выход на чемпионат Европы, но для этого надо выигрывать все матчи, которые остались в отборе и при этом с хорошей разницей. В женской сборной происходит смена поколений. Надеюсь, что мы преодолеем эту квалификацию, но мы уже думаем о следующем чемпионате Европы, когда смена поколений будет завершена и мы уже будем бороться за выход на Олимпийские игры", — заявил Владимир Драбиковский.

Во время пресс-конференции посвященной старту нового баскетбольного сезона в Украине также стало известно место проведения следующих матчей мужской сборной Украины. Обе игры в ноябре наша национальная команда сыграет против Израиля в Риге.

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