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Леброн Джеймс: В баскетболе я добился всего

Баскетбол

Все нынешние успехи идут как дополнение

Леброн Джеймс: В баскетболе я добился всего

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лёгкий форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс поделился мыслями о своей профессиональной карьере. По мнению игрока, на данном этапе не осталось больше ничего, чего бы он не достиг.

"Есть ли в баскетболе ещё хоть что-то, чего я могу достичь? Нет. Всё, что остаётся, будет лишь дополнительным преимуществом. Я всего добился", — сказал Леброн во время общения с журналистами.

Ранее тяжёлый форвард "Лос-Анджелеса" Энтони Дэвис рассказал, что до сих пор не верит, что Леброн будет играть в одной команде со своим сыном Бронни. "Озёрники" выбрали Бронни на минувшем драфте НБА.

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