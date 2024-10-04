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Джеймс Харден: Я был одним из тех парней, к которым НБА пришлось подстраиваться

Баскетбол

Баскетболист уверен, что ближайший сезон станет одним из лучших в его карьере

Джеймс Харден: Я был одним из тех парней, к которым НБА пришлось подстраиваться

Фото: basketnews.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий защитник "Лос-Анджелес Клипперс" Джеймс Харден рассказал о своём настрое перед сезоном НБА, а также поделился мыслями о том, что ему нужно делать, чтобы помочь команде выиграть титул.

"В этом сезоне я буду, вероятно, в лучшей [физической] форме за последние пять-семь лет. Но не буду много говорить, хочу просто выйти на площадку и доказать это. Я был одним из тех парней, к которым НБА пришлось подстраиваться. Что нужно, чтобы выиграть титул? Надо обладать большим талантом, поддерживать здоровье и следить за ним. Я ни о чём не жалею. Мне по-прежнему нравится играть в баскетбол и веселиться. Хочу продолжать совершенствоваться и оставаться лидером команды", — приводит слова Хардена издание Mundo Deportivo.

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Джеймс Харден
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Matachorros (Chicago)
04.10.2024 в 19:24
Мистер мочалка
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
04.10.2024 в 19:24
Мистер мочалка
Ответить
0
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