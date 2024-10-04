Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джеймс Харден: Я был одним из тех парней, к которым НБА пришлось подстраиваться
Баскетболист уверен, что ближайший сезон станет одним из лучших в его карьере
Фото: basketnews.com
Разыгрывающий защитник "Лос-Анджелес Клипперс" Джеймс Харден рассказал о своём настрое перед сезоном НБА, а также поделился мыслями о том, что ему нужно делать, чтобы помочь команде выиграть титул.
"В этом сезоне я буду, вероятно, в лучшей [физической] форме за последние пять-семь лет. Но не буду много говорить, хочу просто выйти на площадку и доказать это. Я был одним из тех парней, к которым НБА пришлось подстраиваться. Что нужно, чтобы выиграть титул? Надо обладать большим талантом, поддерживать здоровье и следить за ним. Я ни о чём не жалею. Мне по-прежнему нравится играть в баскетбол и веселиться. Хочу продолжать совершенствоваться и оставаться лидером команды", — приводит слова Хардена издание Mundo Deportivo.
Популярное сейчас
- Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
- 38-летний Рамос может перейти в топ-клуб Серии А
- Ковальчук: Дошло до того, что Грузия в матче с Украиной - фаворит
- В возрасте 58 лет умер член Зала славы НБА
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
Комментарии 1