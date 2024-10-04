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Киев-Баскет уступил Ровному в матче Суперлиги
Киевский клуб не смог догнать соперника
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
Состоялся центральный матч столичного бабла первого тура Суперлиги, в котором Ривне-ОШВСМ играл с Киев-Баскетом.
Киевляне лучше начали матч, но не сумели развить свой успех дальше.
После большого перерыва Ривне держало комфортную для себя дистанцию в счете, хотя в четвертой четверти Киев-Баскету удалось приблизиться к сопернику на расстояние 6 очков. Впрочем, ривненская команда удачными действиями в защите и атаке уверенно держала игру под контролем, отпраздновав вторую победу в чемпионате.
Таким образом, Ровно стартует с двух побед в Суперлиге.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Киев-Баскет — Ривне-ОШВСМ 67:75 (16:19, 14:20, 19:21, 18:15)
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