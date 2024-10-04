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Киев-Баскет уступил Ровному в матче Суперлиги

Баскетбол

Киевский клуб не смог догнать соперника

Киев-Баскет уступил Ровному в матче Суперлиги

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Состоялся центральный матч столичного бабла первого тура Суперлиги, в котором Ривне-ОШВСМ играл с Киев-Баскетом.

Киевляне лучше начали матч, но не сумели развить свой успех дальше.

После большого перерыва Ривне держало комфортную для себя дистанцию в счете, хотя в четвертой четверти Киев-Баскету удалось приблизиться к сопернику на расстояние 6 очков. Впрочем, ривненская команда удачными действиями в защите и атаке уверенно держала игру под контролем, отпраздновав вторую победу в чемпионате.

Таким образом, Ровно стартует с двух побед в Суперлиге.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Ривне-ОШВСМ 67:75 (16:19, 14:20, 19:21, 18:15)

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