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Старый Луцк добыл первую победу в Суперлиге
Команды порадовали болельщиков
Фото: ФБУ
Старый Луцк-Университет одержал победу над Прикарпатье-Говерлой в матче-открытии второго дня дебютного бабла украинской Суперлиги в Киеве. Игра завершилась со счетом 67:63.
В первой половине была равная борьба на площадке, однако гости лучше попадали и в итоге на большой перерыв клубы ушли при счете 33:28 в пользу Старого Луцка.
Прикарпатье-Говерла, начало уменьшать отставание и несмотря на неплохую игру у хозяев не хватило сил вырвать победу.
Напомним, накануне в первом матче Суперлиги сезона 2024/25 клуб Прикарпатье-Говерла уступил действующему вице-чемпиону Ривне.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Прикарпатье-Говерла-КФВ — Старый Луцк-Университет 63:67 (11:14, 17:19, 15:17, 20:17)
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