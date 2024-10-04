  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Старый Луцк добыл первую победу в Суперлиге
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Старый Луцк добыл первую победу в Суперлиге

Баскетбол

Команды порадовали болельщиков

Старый Луцк добыл первую победу в Суперлиге

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Старый Луцк-Университет одержал победу над Прикарпатье-Говерлой в матче-открытии второго дня дебютного бабла украинской Суперлиги в Киеве. Игра завершилась со счетом 67:63.

В первой половине была равная борьба на площадке, однако гости лучше попадали и в итоге на большой перерыв клубы ушли при счете 33:28 в пользу Старого Луцка.

Прикарпатье-Говерла, начало уменьшать отставание и несмотря на неплохую игру у хозяев не хватило сил вырвать победу.

Напомним, накануне в первом матче Суперлиги сезона 2024/25 клуб Прикарпатье-Говерла уступил действующему вице-чемпиону Ривне.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла-КФВ — Старый Луцк-Университет 63:67 (11:14, 17:19, 15:17, 20:17)

По теме
yellow-arrow
Киев-Баскет уступил Ровному в матче Суперлиги
yellow-arrow
Джеймс Харден: Я был одним из тех парней, к которым НБА пришлось подстраиваться
yellow-arrow
Леброн Джеймс: В баскетболе я добился всего
Старый Луцк Говерла-Прикарпатье
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости