Старый Луцк добыл первую победу в Суперлиге

Старый Луцк-Университет одержал победу над Прикарпатье-Говерлой в матче-открытии второго дня дебютного бабла украинской Суперлиги в Киеве. Игра завершилась со счетом 67:63.

В первой половине была равная борьба на площадке, однако гости лучше попадали и в итоге на большой перерыв клубы ушли при счете 33:28 в пользу Старого Луцка.

Прикарпатье-Говерла, начало уменьшать отставание и несмотря на неплохую игру у хозяев не хватило сил вырвать победу.

Напомним, накануне в первом матче Суперлиги сезона 2024/25 клуб Прикарпатье-Говерла уступил действующему вице-чемпиону Ривне.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла-КФВ — Старый Луцк-Университет 63:67 (11:14, 17:19, 15:17, 20:17)