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НБА. Предсезонные матчи. Бостон побеждает Денвер, Лейкерс уступает Миннесоте

Баскетбол

Результаты поединков

НБА. Предсезонные матчи. Бостон побеждает Денвер, Лейкерс уступает Миннесоте

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 4 на 5 октября состоялись два предсезонных матча Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Денвер" – "Бостон"

103 – 107 (32-25; 31-31; 17-23; 23-28)

"Лейкерс" – "Миннесота"

107 – 124 (23-36; 26-22; 39-37; 19-29)

Напомним, что сезон 2024/2025 – 79-й сезон Национальной баскетбольной ассоциации. Регулярный чемпионат НБА начнется 22 октября 2024 и завершится 13 апреля 2025 года.

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