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НБА. Предсезонные матчи. Бостон побеждает Денвер, Лейкерс уступает Миннесоте
Результаты поединков
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 4 на 5 октября состоялись два предсезонных матча Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Денвер" – "Бостон"
103 – 107 (32-25; 31-31; 17-23; 23-28)
"Лейкерс" – "Миннесота"
107 – 124 (23-36; 26-22; 39-37; 19-29)
Напомним, что сезон 2024/2025 – 79-й сезон Национальной баскетбольной ассоциации. Регулярный чемпионат НБА начнется 22 октября 2024 и завершится 13 апреля 2025 года.
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