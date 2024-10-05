НБА. Предсезонные матчи. Бостон побеждает Денвер, Лейкерс уступает Миннесоте

В ночь с 4 на 5 октября состоялись два предсезонных матча Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Денвер" – "Бостон"

103 – 107 (32-25; 31-31; 17-23; 23-28)

"Лейкерс" – "Миннесота"

107 – 124 (23-36; 26-22; 39-37; 19-29)

Напомним, что сезон 2024/2025 – 79-й сезон Национальной баскетбольной ассоциации. Регулярный чемпионат НБА начнется 22 октября 2024 и завершится 13 апреля 2025 года.