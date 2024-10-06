Лень вспомнил сезон 2023/2024 и кратко подвел его итоги

Украинский баскетболист Алексей Лень прокомментировал сезон 2023/2024, который наш соотечественник провел в составе клуба "Сакраменто Кингз" в сильнейшей лиге мира – НБА. Слова спортсмена цитирует basket.com.ua:

"Каждый год ожидания от тренировочного лагеря разные, но есть и схожие вещи. Надо фокусироваться на деталях, много учиться, набирать форму.

Мы разочарованы тем, как завершили прошлый сезон. Некоторые ребята были травмированы. Мы собирались провести отличный сезон, но из-за травм это не удалось сделать. Теперь у нас есть несколько новых игроков, мы рассчитываем на хороший год. Тренеры просят у нас играть жестко, а также важным требованием в этом сезоне есть скорость. Они хотят, чтобы мы играли так быстро, насколько можем. А также помогали друг другу в защите. Были объединены группой из 5 игроков на паркете.

Я всегда неплохо чувствовал себя в быстром стиле игры. Мне нравится, когда есть много пространства. Малик Монк, ДеАарон Фокс, Домантас Сабонис умеют играть быстро, поэтому это облегчает жизнь" – сказал Лень.

Напомним, что сезон 2024/2025 – 79-й сезон Национальной баскетбольной ассоциации. Регулярный чемпионат НБА начнется 22 октября 2024 года и завершится 13 апреля 2025 года.