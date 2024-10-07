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НБА. Предсезонные матчи. Торонто побеждает Вашингтон, Милуоки уступают Детройту

Баскетбол
Обновлено

Результаты контрольных поединков

НБА. Предсезонные матчи. Торонто побеждает Вашингтон, Милуоки уступают Детройту

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 6 на 7 октября прошли предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Шарлотт" – "Нью-Йорк"

109 – 111 (35-29; 26-32; 29-26; 19-24)

"Торонто" – "Вашингтон"

125 – 98 (34-16; 22-22; 35-36; 34-24)

"Детройт" – "Милуоки"

120 – 87 (28-39; 32-19; ​​31-21; 29-8)

"Лейкерс" – "Финикс"

114 – 118 (34-25; 35-32; 23-28; 22-33)

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