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НБА. Скапинцев сделал фото с легендами футбола во время предсезонного матча
Украинец не упускает возможности
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский баскетболист, центровой "Бостон Селтикс" Дмитрий Скапинцев поделился со своими поклонниками новым фото. Во время предсезонного матча его команды против "Денвер Наггетс" наш спортсмен не упустил возможности сфотографироваться со звездными болельщиками-футболистами – Роналдинью и Жираром Пике. Случилось это в Абу-Даби.
Что касается самой игры, то украинец в течение матча на паркет не вышел.
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