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Начало положено. Леброн Джеймс поделился впечатлениями от первого совместного матча со своим сыном Бронни

Баскетбол

Баскетболист провел предсезонный матч

Начало положено. Леброн Джеймс поделился впечатлениями от первого совместного матча со своим сыном Бронни

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лёгкий форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс поделился впечатлениями от выступления вместе со своим сыном Бронни в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Ранее "озёрники" встречались с клубом "Финикс Санз".

"Вау, это было просто нереально", — написал Леброн на своей странице в социальных сетях.

Напомним, матч между "Лос-Анджелесом" и "Финиксом" закончился со счётом 114:118 в пользу игроков "Санз".

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ЛеБрон Джеймс
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