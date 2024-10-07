Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Начало положено. Леброн Джеймс поделился впечатлениями от первого совместного матча со своим сыном Бронни
Баскетболист провел предсезонный матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лёгкий форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс поделился впечатлениями от выступления вместе со своим сыном Бронни в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Ранее "озёрники" встречались с клубом "Финикс Санз".
"Вау, это было просто нереально", — написал Леброн на своей странице в социальных сетях.
Напомним, матч между "Лос-Анджелесом" и "Финиксом" закончился со счётом 114:118 в пользу игроков "Санз".
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В Реале не обеспокоены болезнью Лунина. Источник назвал причину
- Бех-Романчук снялась в эротической фотосессии с цветами
- Шовковский – о травме Пихалёнка: Обследование показало 6 см повреждения. Это такая же проблема, как у Зинченко
- НБА. Скапинцев сделал фото с легендами футбола во время предсезонного матча
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн