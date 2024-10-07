Начало положено. Леброн Джеймс поделился впечатлениями от первого совместного матча со своим сыном Бронни

Лёгкий форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс поделился впечатлениями от выступления вместе со своим сыном Бронни в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Ранее "озёрники" встречались с клубом "Финикс Санз".

"Вау, это было просто нереально", — написал Леброн на своей странице в социальных сетях.

Напомним, матч между "Лос-Анджелесом" и "Финиксом" закончился со счётом 114:118 в пользу игроков "Санз".