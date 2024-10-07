Днепр дозаявил Мишулу на основной раунд Кубка Европы ФИБА

Чемпион Суперлиги Днепр дозаявил на основной раунд Кубка Европы ФИБА опытного украинского защитника Александра Мишулу.

В феврале этого года Александр Мишула сыграл два матча за национальную сборную Украины в отборе на Евробаскет-2025.

Напомним, Днепр получил место в основном раунде Кубка Европы ФИБА, как одна из трех лучших команд, уступивших в своих матчах квалификации турнира.

Украинская команда попала в группу D, где также сыграют Анвил (Польша), Динамо Сассари (Италия) и Спортинг (Португалия).