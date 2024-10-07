  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Днепр дозаявил Мишулу на основной раунд Кубка Европы ФИБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр дозаявил Мишулу на основной раунд Кубка Европы ФИБА

Баскетбол

Баскетболист поможет команде в престижном турнире

Днепр дозаявил Мишулу на основной раунд Кубка Европы ФИБА

Фото: kamyanske.com.ua

Новина українською

Чемпион Суперлиги Днепр дозаявил на основной раунд Кубка Европы ФИБА опытного украинского защитника Александра Мишулу.

В феврале этого года Александр Мишула сыграл два матча за национальную сборную Украины в отборе на Евробаскет-2025.

Напомним, Днепр получил место в основном раунде Кубка Европы ФИБА, как одна из трех лучших команд, уступивших в своих матчах квалификации турнира.

Украинская команда попала в группу D, где также сыграют Анвил (Польша), Динамо Сассари (Италия) и Спортинг (Португалия).

По теме
yellow-arrow
Днепр отправилось в Польшу, где сыграет матч Кубка Европы ФИБА
yellow-arrow
Начало положено. Леброн Джеймс поделился впечатлениями от первого совместного матча со своим сыном Бронни
yellow-arrow
НБА. Скапинцев сделал фото с легендами футбола во время предсезонного матча
Александр Мишула
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости