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Днепр дозаявил Мишулу на основной раунд Кубка Европы ФИБА
Баскетболист поможет команде в престижном турнире
Фото: kamyanske.com.ua
Чемпион Суперлиги Днепр дозаявил на основной раунд Кубка Европы ФИБА опытного украинского защитника Александра Мишулу.
В феврале этого года Александр Мишула сыграл два матча за национальную сборную Украины в отборе на Евробаскет-2025.
Напомним, Днепр получил место в основном раунде Кубка Европы ФИБА, как одна из трех лучших команд, уступивших в своих матчах квалификации турнира.
Украинская команда попала в группу D, где также сыграют Анвил (Польша), Динамо Сассари (Италия) и Спортинг (Португалия).
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