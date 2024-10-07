Днепр отправилось в Польшу, где сыграет матч Кубка Европы ФИБА

Днепр отправился в Польшу, где 9 октября сыграет матч первого тура группового этапа Кубка Европы ФИБА против Анвила. Игра состоится в городе Влоцлавек.

На эту встречу команда отправилась в таком составе: Игорь Дубоненко, Станислав Тимофеенко, Михаил Горобченко, Иван Колдомасов, Александр Тарасенко, Максим Закурдаев, Евгений Сорочан, Даниил Сипало, Владимир Конев, Илья Лещина.

Уже в Польше к команде присоединится Александр Мишула.

Напомним, Днепр получил место в основном раунде Кубка Европы ФИБА, как одна из трех лучших команд, уступивших в своих матчах квалификации турнира. Украинская команда попала в группу D, где также сыграют Анвил (Польша), Динамо Сассари (Италия) и Спортинг (Португалия).