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НБА. Предсезонные матчи. Мемфис побеждает Даллас, Хьюстон уступает Юте

Баскетбол
Обновлено

Результаты контрольных матчей

НБА. Предсезонные матчи. Мемфис побеждает Даллас, Хьюстон уступает Юте

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 7 на 8 октября прошли предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Даллас" – "Мемфис"

116 – 121 (29-32; 31-28; 30-33; 26-28)

"Сан-Антонио" – "Оклахома-Сити"

107 – 112 (22-27; 23-31; 40-29; 22-25)

"Юта" – "Хьюстон"

122 – 113 (12-22; 37-40; 39-22; 34-29)

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