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НБА. Предсезонные матчи. Мемфис побеждает Даллас, Хьюстон уступает Юте
Результаты контрольных матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 7 на 8 октября прошли предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Даллас" – "Мемфис"
116 – 121 (29-32; 31-28; 30-33; 26-28)
"Сан-Антонио" – "Оклахома-Сити"
107 – 112 (22-27; 23-31; 40-29; 22-25)
"Юта" – "Хьюстон"
122 – 113 (12-22; 37-40; 39-22; 34-29)
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