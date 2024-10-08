  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Голден Стэйт готовит грандиозный обмен
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голден Стэйт готовит грандиозный обмен

Баскетбол

Команда попытается усилить состав

Голден Стэйт готовит грандиозный обмен

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Инсайдер и журналист Энтони Слэйтер сообщил, что руководство "Голден Стэйт Уорриорз" готовит крупный обмен ближе к январю или февралю 2025 года.

"Они совершат значимую сделку: в слегка обновлённом виде у "Уорриорз" та же проблема, что и в прошлом сезоне. У них много талантов уровня НБА, но недостаточно высококлассных игроков, которые могли бы забрасывать мяч в кольцо или создавать что-то вместе со Стефеном Карри. Я думаю, что они выиграют достаточно матчей, чтобы остаться в зоне плей-офф, избавятся от пары способных игроков, которые не попадают в ротацию, а затем, ближе к январю или февралю, совершат сделку по усилению, которая лучше сбалансирует состав.

У них есть новички, гибкие контракты и молодые таланты, которые помогут заключить сделку. Они говорят, что будут агрессивны. Карри окажет некоторое вежливое давление, если узнает, что есть разумное доступное обновление. Ещё один аспект, на который стоит обратить внимание, – переговоры Жонатана Куминги о контракте. Если он продлит соглашение в октябре, правила коллективного договора сделают его практически невозможным для обмена до следующего лета. Если он этого не сделает, он останется очевидным и привлекательным кандидатом на обмен", – приводит слова Слэйтера New York Times.

По теме
yellow-arrow
НБА. Предсезонные матчи. Мемфис побеждает Даллас, Хьюстон уступает Юте
yellow-arrow
Днепр отправилось в Польшу, где сыграет матч Кубка Европы ФИБА
yellow-arrow
Днепр дозаявил Мишулу на основной раунд Кубка Европы ФИБА
Голден Стейт Уорриорз
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Matachorros (Chicago)
08.10.2024 в 21:29
Лучше бы Янниса подписали.
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
08.10.2024 в 21:29
Лучше бы Янниса подписали.
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости