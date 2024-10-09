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НБА. Предсезонные матчи. Финикс побеждает Детройт, Кливленд уступает Чикаго

Баскетбол
Обновлено

Результаты контрольных матчей

НБА. Предсезонные матчи. Финикс побеждает Детройт, Кливленд уступает Чикаго

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 8 на 9 октября прошли предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Финикс"

97 – 105 (29-36; 17-17; 20-31; 31-21)

"Кливленд" – "Чикаго"

112 – 116 (31-24; 36-30; 18-34; 27-28)

"Шарлотт" – "Майами"

111 – 108 (29-28; 29-34; 31-19; 22-27)

"Атланта" – "Индиана"

131 – 130 (35-31; 23-32; 41-35; 32-32)

"Клипперс" – "Бруклин"

115 – 106 (35-18; 20-39; 28-19; 32-30)

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