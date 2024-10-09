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Легенда НБА купил самолет стоимостью 70 миллионов долларов. Видео
Куда на нем летать
Легендарный баскетболист Майк Джордан приобрел самолет. Серия и марка платформы – Gulfstream G650ER. Стоимость борта оценивается в 70 миллионов долларов.
Окрашенный самолет в серебристо-черный цвет с изображением слона. Стоимость работ по окраске – более 500 тысяч долларов.
Бортовой номер – N236MJ и каждый символ имеет свое значение. 23 – номер, под которым баскетболист выступал в составе "Чикаго Буллз", 6 – количество завоеванных титулов за карьеру, MJ – инициалы на английском языке.
Michael Jordan’s new $70 million Gulfstream G650ER is incredible.— Joe Pompliano (@JoePompliano) October 8, 2024
The tail number is N236MJ and the custom paint job probably cost over $500,000. pic.twitter.com/T9Q2yAXZxP
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