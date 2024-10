Легенда НБА купил самолет стоимостью 70 миллионов долларов. Видео

Легендарный баскетболист Майк Джордан приобрел самолет. Серия и марка платформы – Gulfstream G650ER. Стоимость борта оценивается в 70 миллионов долларов.

Окрашенный самолет в серебристо-черный цвет с изображением слона. Стоимость работ по окраске – более 500 тысяч долларов.

Бортовой номер – N236MJ и каждый символ имеет свое значение. 23 – номер, под которым баскетболист выступал в составе "Чикаго Буллз", 6 – количество завоеванных титулов за карьеру, MJ – инициалы на английском языке.

Michael Jordan’s new $70 million Gulfstream G650ER is incredible.



The tail number is N236MJ and the custom paint job probably cost over $500,000. pic.twitter.com/T9Q2yAXZxP