ВИДЕО. Леброн Джеймс забросил мяч, не глядя в кольцо

Лёгкий форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс реализовал бросок под кольцом, не глядя на него.

"Я посмотрю в следующий раз. Да, я посмотрю в следующий раз", — сказал Леброн.

Напомним, Леброн Джеймс был признан самым ценным игроком (MVP) по итогам баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже.