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ВИДЕО. Леброн Джеймс забросил мяч, не глядя в кольцо
Мастерство поражает
Фото: Sportscasting
Лёгкий форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс реализовал бросок под кольцом, не глядя на него.
"Я посмотрю в следующий раз. Да, я посмотрю в следующий раз", — сказал Леброн.
Напомним, Леброн Джеймс был признан самым ценным игроком (MVP) по итогам баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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жажа_the_best (Харьков)
09.10.2024 в 20:45
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