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ВИДЕО. Леброн Джеймс забросил мяч, не глядя в кольцо

Баскетбол
Обновлено

Мастерство поражает

ВИДЕО. Леброн Джеймс забросил мяч, не глядя в кольцо

Фото: Sportscasting

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лёгкий форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс реализовал бросок под кольцом, не глядя на него.

"Я посмотрю в следующий раз. Да, я посмотрю в следующий раз", — сказал Леброн.

Напомним, Леброн Джеймс был признан самым ценным игроком (MVP) по итогам баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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ЛеБрон Джеймс
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
09.10.2024 в 20:45
Я так шляпу кидаю когда захожу к себе домой. И что удивительно она всегда попадает на гвоздь на стене...
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Комментарии 3
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.10.2024 в 20:45
Я так шляпу кидаю когда захожу к себе домой. И что удивительно она всегда попадает на гвоздь на стене...
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0
0
avatar
Вarcelinius
09.10.2024 в 20:42
А в шахматы мат поставить слабо? А в го? Обезьяны блъ..
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download1 (huyersk)
09.10.2024 в 20:21
це що під час тренування, а не під час матчу? І що такого ..
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