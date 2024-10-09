  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Днепр потерпел разгромное поражение на старте Кубка Европы ФИБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр потерпел разгромное поражение на старте Кубка Европы ФИБА

Баскетбол

Украинский клуб не смог переиграть соперника

Днепр потерпел разгромное поражение на старте Кубка Европы ФИБА

Фото: ФБУ

Новина українською

Чемпион Украины Днепр с поражения стартовал в матче первого тура группового раунда Кубка Европы ФИБА. Играя на выезде против польского Анвила со счетом 71:114.

Уже на старте игры поляки взяли инициативу в свои руки и удерживали ее на протяжении всего матча. Украинский клуб проваливал игру в защите и в итоге уступил.

Во втором матче группового раунда Кубка Европы Днепр сыграет 16 октября против португальского Спортинга.

Кубок Европы ФИБА. Групповой раунд

Анвил (Польша) - Днепр (Украина) 114:71 (32:20, 28:18, 23:19, 31:14)

По теме
yellow-arrow
ВИДЕО. Леброн Джеймс забросил мяч, не глядя в кольцо
yellow-arrow
Легенда НБА купил самолет стоимостью 70 миллионов долларов. Видео
yellow-arrow
НБА. Предсезонные матчи. Финикс побеждает Детройт, Кливленд уступает Чикаго
БК Днепр
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости