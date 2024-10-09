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Днепр потерпел разгромное поражение на старте Кубка Европы ФИБА
Украинский клуб не смог переиграть соперника
Фото: ФБУ
Чемпион Украины Днепр с поражения стартовал в матче первого тура группового раунда Кубка Европы ФИБА. Играя на выезде против польского Анвила со счетом 71:114.
Уже на старте игры поляки взяли инициативу в свои руки и удерживали ее на протяжении всего матча. Украинский клуб проваливал игру в защите и в итоге уступил.
Во втором матче группового раунда Кубка Европы Днепр сыграет 16 октября против португальского Спортинга.
Кубок Европы ФИБА. Групповой раунд
Анвил (Польша) - Днепр (Украина) 114:71 (32:20, 28:18, 23:19, 31:14)
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