Днепр потерпел разгромное поражение на старте Кубка Европы ФИБА

Чемпион Украины Днепр с поражения стартовал в матче первого тура группового раунда Кубка Европы ФИБА. Играя на выезде против польского Анвила со счетом 71:114.

Уже на старте игры поляки взяли инициативу в свои руки и удерживали ее на протяжении всего матча. Украинский клуб проваливал игру в защите и в итоге уступил.

Во втором матче группового раунда Кубка Европы Днепр сыграет 16 октября против португальского Спортинга.

Кубок Европы ФИБА. Групповой раунд

Анвил (Польша) - Днепр (Украина) 114:71 (32:20, 28:18, 23:19, 31:14)