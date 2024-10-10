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НБА. Предсезонные матчи. Хьюстон в овертайме обыгрывает Оклахому, Вашингтон уступает Нью-Йорку
Результаты контрольных матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 9 на 10 октября прошли предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Йорк" – "Вашингтон"
117 – 94 (19-22; 35-17; 32-20; 31-35)
"Оклахома-Сити" – "Хьюстон"
113 – 122 после ОТ (29-20; 31-27; 20-32; 26-27; 7-16)
"Сан-Антонио" – "Орландо"
107 – 97 (20-34; 29-22; 30-23; 28-18)
"Сакраменто" – "Голден-Стейт"
112 – 122 (27-31; 41-35; 23-34; 21-22)
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