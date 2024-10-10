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Трёхкратный чемпион НБА объявил о завершении карьеры
Сейчас баскетболисту 37 лет
Фото: Getty Images
Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэнни Грин принял решение завершить карьеру. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальных сетях.
"Никогда не думал, что буду писать эти строки, хоть и догадывался, что этот день настанет. Моя жизнь была связана с этой игрой, благодаря которой я познакомился с невероятными людьми. Всего этого я не смог бы достичь без поддержки. Я тот, кто есть, благодаря вам, и спасибо вам за это! С нетерпением жду следующей главы своей жизни", — написал Грин.
Дэнни становился чемпионом с "Сан-Антонио Спёрс", "Торонто Рэпторс" и "Лос-Анджелес Лейкерс". В настоящий момент Грину 37 лет.
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