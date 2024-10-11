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НБА. Предсезонные матчи. Лейкерс побеждают Милуоки, Мемфис уступает Шарлотт

Баскетбол
Обновлено

Результаты контрольных матчей

НБА. Предсезонные матчи. Лейкерс побеждают Милуоки, Мемфис уступает Шарлотт

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 10 на 11 октября прошли предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Кливленд" – "Индиана"

117 – 129 (31-28; 39-41; 18-32; 29-28)

"Даллас" – "Юта"

102 – 107 (18-24; 29-36; 33-32; 22-15)

"Мемфис" – "Шарлотт"

94 – 119 (32-35; 17-27; 22-20; 23-37)

"Милуоки" – "Лейкерс"

102 – 107 (23-26; 35-26; 24-22; 20-33)

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