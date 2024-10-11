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НБА. Предсезонные матчи. Лейкерс побеждают Милуоки, Мемфис уступает Шарлотт
Результаты контрольных матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 10 на 11 октября прошли предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Кливленд" – "Индиана"
117 – 129 (31-28; 39-41; 18-32; 29-28)
"Даллас" – "Юта"
102 – 107 (18-24; 29-36; 33-32; 22-15)
"Мемфис" – "Шарлотт"
94 – 119 (32-35; 17-27; 22-20; 23-37)
"Милуоки" – "Лейкерс"
102 – 107 (23-26; 35-26; 24-22; 20-33)
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