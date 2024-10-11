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NBA хочет вернуться в Китай, работа идет

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NBA хочет вернуться в Китай, работа идет

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал, что на сегодняшний день ведется работа по возвращению трансляций матчей регулярного чемпионата на китайское телевидение, а также рассматривается возможность проведения предсезонных матчей на территории Поднебесной. Об этом сообщает ESPN.

"Я думаю, что в какой-то момент мы вернем игры в Китай. Правительство Китая на время отключило нас от эфира. Мы смирились с этим. Мы придерживались наших ценностей. Любой кто в нашей лиге имеет право высказываться по политическим вопросам" – сказал функционер.

Напомним, что НБА работает над расширением своего глобального присутствия, проведя за последние несколько лет предсезонные игры в Абу-Даби и несколько игр регулярного сезона в Мексике и Париже.

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