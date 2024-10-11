Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
NBA хочет вернуться в Китай, работа идет
Бездонный рынок
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал, что на сегодняшний день ведется работа по возвращению трансляций матчей регулярного чемпионата на китайское телевидение, а также рассматривается возможность проведения предсезонных матчей на территории Поднебесной. Об этом сообщает ESPN.
"Я думаю, что в какой-то момент мы вернем игры в Китай. Правительство Китая на время отключило нас от эфира. Мы смирились с этим. Мы придерживались наших ценностей. Любой кто в нашей лиге имеет право высказываться по политическим вопросам" – сказал функционер.
Напомним, что НБА работает над расширением своего глобального присутствия, проведя за последние несколько лет предсезонные игры в Абу-Даби и несколько игр регулярного сезона в Мексике и Париже.
Популярное сейчас
- Ребров определился с заявкой на матч против Грузии в Лиге наций
- Безнадежная Англия, рекордсмен Холанд и завершение карьеры легендарного Надаля. Главные новости за 10 октября
- Позор на Уэмбли. Англия — Греция 1:2. Видео голов и обзор матча
- Днепр отправилось в Польшу, где сыграет матч Кубка Европы ФИБА
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine