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Кевин Гарнетт выступил с критикой в адрес НБА
Баскетболист вспомнил времена в Бостоне
Фото: CelticsBlog
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе "Бостон Селтикс" Кевин Гарнетт поделился мнением о том, что лига была против того, чтобы "кельты" прошли "Майами Хит" во главе с Леброном Джеймсом, Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем.
"СМИ и лига знали, у них была повестка, а "Бостон" не был частью этого. Вот почему "Майами" одержал победу в нашей серии.
Мы ("Бостон") не были частью этой повестки. Всё крутилось вокруг "Майами". Леброн Джеймс перебрался в Майами не для того, чтобы повторилась история с "Кливлендом". Например, Уйэд пытался сломать Рондо локоть и не был за это дисквалифицирован", — сказал Кевин Гарнетт в подкасте Билла Симмонса.
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