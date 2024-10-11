Кевин Гарнетт выступил с критикой в адрес НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе "Бостон Селтикс" Кевин Гарнетт поделился мнением о том, что лига была против того, чтобы "кельты" прошли "Майами Хит" во главе с Леброном Джеймсом, Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем.

"СМИ и лига знали, у них была повестка, а "Бостон" не был частью этого. Вот почему "Майами" одержал победу в нашей серии.

Мы ("Бостон") не были частью этой повестки. Всё крутилось вокруг "Майами". Леброн Джеймс перебрался в Майами не для того, чтобы повторилась история с "Кливлендом". Например, Уйэд пытался сломать Рондо локоть и не был за это дисквалифицирован", — сказал Кевин Гарнетт в подкасте Билла Симмонса.