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НБА. Предсезонные матчи. Торонто проигрывает Вашингтону, победы Детройт и Клипперс

Баскетбол
Обновлено

Результаты контрольных матчей

НБА. Предсезонные матчи. Торонто проигрывает Вашингтону, победы Детройт и Клипперс

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 11 на 12 октября прошли предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Торонто"

113 – 95 (18-25; 30-22; 34-32; 31-16)

"Миннесота" – "Филадельфия"

121 – 111 (30-22; 40-31; 25-34; 26-24)

"Голден-Стейт" – "Сакраменто"

109 – 106 (34-30; 21-28; 26-26; 28-22)

"Финикс" – "Детройт"

91 – 109 (29-40; 21-25; 24-23; 17-21)

"Клипперс" – "Портленд"

101 – 99 (23-24; 26-26; 27-28; 25-21)

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