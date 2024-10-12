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НБА. Предсезонные матчи. Торонто проигрывает Вашингтону, победы Детройт и Клипперс
Результаты контрольных матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 11 на 12 октября прошли предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Торонто"
113 – 95 (18-25; 30-22; 34-32; 31-16)
"Миннесота" – "Филадельфия"
121 – 111 (30-22; 40-31; 25-34; 26-24)
"Голден-Стейт" – "Сакраменто"
109 – 106 (34-30; 21-28; 26-26; 28-22)
"Финикс" – "Детройт"
91 – 109 (29-40; 21-25; 24-23; 17-21)
"Клипперс" – "Портленд"
101 – 99 (23-24; 26-26; 27-28; 25-21)
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