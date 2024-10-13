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НБА. Предсезонные матчи. Бостон разгромил Филадельфию, Чикаго минимально проиграли Мемфис
Результаты контрольных матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 12 на 13 октября прошли предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Филадельфия"
139 – 89 (40-18; 31-30; 37-15; 31-26)
"Сан-Антонио" – "Юта"
126 – 120 (27-29; 25-24; 36-38; 38-29)
"Чикаго" – "Мемфис"
121 – 124 (28-28; 37-23; 28-40; 28-33)
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