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НБА. Предсезонные матчи. Бостон разгромил Филадельфию, Чикаго минимально проиграли Мемфис

Баскетбол
Обновлено

Результаты контрольных матчей

НБА. Предсезонные матчи. Бостон разгромил Филадельфию, Чикаго минимально проиграли Мемфис

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 12 на 13 октября прошли предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Филадельфия"

139 – 89 (40-18; 31-30; 37-15; 31-26)

"Сан-Антонио" – "Юта"

126 – 120 (27-29; 25-24; 36-38; 38-29)

"Чикаго" – "Мемфис"

121 – 124 (28-28; 37-23; 28-40; 28-33)

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