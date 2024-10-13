НБА. Скапинцев набрал очки в матче против Филадельфии, Михайлюк дебютировал за Юту

Украинский баскетболист, игрок "Бостона" Дмитрий Скапинцев сыграл в предсезонном матче своей команды против "Филадельфии". Селтикс не оставили шансов своему сопернику, разгромив его со счетом 139-89.

К этому результату приложился и наш соотечественник, сыгравший в матче 9 минут, за которые набрал 5 очков (2/2 двухочковых, 1/2 штрафных), сделал 1 подбор, 1 блок-шот при 1 потере и 2 фолах.

Святослав Михайлюк дебютировал в составе "Юты". В проигрышном матче против "Сан-Антонио" украинец набрал 16 очков (3/9 трехочковых, 3/3 штрафных), сделал 1 подбор и 2 передачи, проведя на игровой площадке 16 минут.