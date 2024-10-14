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НБА. Предсезонные матчи. Бостон побеждает Торонто, Детройт проигрывает Голден-Стейт

Баскетбол

Результаты контрольных матчей

НБА. Предсезонные матчи. Бостон побеждает Торонто, Детройт проигрывает Голден-Стейт

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 13 на 14 октября прошли предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Нью-Йорк" – "Миннесота"

115 – 110 (26-21; 29-36; 33-26; 27-27)

"Сакраменто" – "Портленд"

85 – 105 (27-25; 24-35; 18-30; 16-15)

"Бостон" – "Торонто"

115 – 111 (41-20; 28-17; 22-32; 24-42)

"Голден-Стейт" – "Детройт"

111 – 93 (31-17; 29-24; 26-28; 25-24)

"Денвер" – "Финикс"

114 – 118 (33-26; 27-25; 30-37; 24-30)

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