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Бывший президент США назвал свою стартовую пятерку мечты
Неплохой выбор
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-президент Соединенных штатов Америки Барак Обама (2008-2016) рассказал, кто по его мнению является лучшей стартовой пятеркой в истории баскетбола.
Из легенд прошлого он выбрал Майкла Джодана на позицию атакующего защитника, а Хакима Оладжювона поставил центровым.
Также он выбрал Леброна Джеймса, Кевина Дюранта и Стефена Карри, являющихся еще действующими игроками НБА.
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Источник:basket.com.ua
Опубликовал: Андрей Хижняк
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