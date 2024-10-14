Бывший президент США назвал свою стартовую пятерку мечты

Экс-президент Соединенных штатов Америки Барак Обама (2008-2016) рассказал, кто по его мнению является лучшей стартовой пятеркой в ​​истории баскетбола.

Из легенд прошлого он выбрал Майкла Джодана на позицию атакующего защитника, а Хакима Оладжювона поставил центровым.

Также он выбрал Леброна Джеймса, Кевина Дюранта и Стефена Карри, являющихся еще действующими игроками НБА.

Результаты предсезонных матчей НБА