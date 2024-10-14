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Бывший президент США назвал свою стартовую пятерку мечты

Баскетбол
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Бывший президент США назвал свою стартовую пятерку мечты

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-президент Соединенных штатов Америки Барак Обама (2008-2016) рассказал, кто по его мнению является лучшей стартовой пятеркой в ​​истории баскетбола.

Из легенд прошлого он выбрал Майкла Джодана на позицию атакующего защитника, а Хакима Оладжювона поставил центровым.

Также он выбрал Леброна Джеймса, Кевина Дюранта и Стефена Карри, являющихся еще действующими игроками НБА.

Результаты предсезонных матчей НБА

Результаты тура НХЛ

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Барак Обама
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Источник:
basket.com.ua
Опубликовал: Андрей Хижняк
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