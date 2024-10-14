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Лень стал самым результативным в составе Сараменто в предсезонном поединке против Портленда

Баскетбол
Обновлено

Хороший матч от Алексея

Лень стал самым результативным в составе Сараменто в предсезонном поединке против Портленда

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский баскетболист Алексей Лень сыграл в предсезонном поединке НБА. Его команда "Сакраменто" уступила "Портленду" со счетом 85-105.

Наш соотечественник провел на игровой площадке 20 минут 13 секунд. За это время он успел заработать 13 очков (5 – двухочковых, 3 – с линии штрафной), сделал 6 подборов.

Еще один украинец Дмитрий Скапинцев сыграл 15 минут в составе "Бостона". Его команда победила 115-111 в поединке против "Торонто". Дмитрий заработал 1 очко и сделал 2 подбора.

Результаты предсезонных матчей НБА

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Алексей Лень
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