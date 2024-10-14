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Тренер Бостона оценил игру Скапинцева в матче против Торонто
Хорошие слова от наставника
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер клуба НБА "Бостон" Джо Маззула оценил игру украинца Дмитрия Скапинцева в предсезонном матче против "Торонто".
"Трудно быстро освоить наши вещи, но он физически силен, ему не безразлично, он хорошо подбирает мяч и всегда находится в правильном месте.
Он продолжает работать, и мне очень нравится его физическая форма" – сказал наставник на послематчевой пресс-конференции.
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