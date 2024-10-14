Тренер Бостона оценил игру Скапинцева в матче против Торонто

Тренер клуба НБА "Бостон" Джо Маззула оценил игру украинца Дмитрия Скапинцева в предсезонном матче против "Торонто".

"Трудно быстро освоить наши вещи, но он физически силен, ему не безразлично, он хорошо подбирает мяч и всегда находится в правильном месте.

Он продолжает работать, и мне очень нравится его физическая форма" – сказал наставник на послематчевой пресс-конференции.

Результаты тура НХЛ