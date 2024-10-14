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Названы клубы НБА с максимальным и минимальным процентом побед по десятилетиям
Интересный получился рейтинг
Баскетбольный портал Extra Muse поделился информацией о клубах с максимальным и минимальным процентом побед в различных десятилетиях Национальной баскетбольной ассоциации.
По информации портала, в 1990-х на вершине оказались баскетболисты "Чикаго Буллз" — 68,7% (541-246), с минимальным значением остались игроки "Ванкувер Гриззлиз" — 19,1% (62-263).
В 2000-х лидером оказался "Сан-Антонио Спёрс" — 70,1% (574-245), а наихудшим образом выступили "Клипперс" — 37,8% (311-512).
В 2010-х снова лучшими оказались игроки "шпор" — 68,7% (554-252), худшим — "Сакраменто Кингз" с 35,3% (285-552).
В 2020-х самым высоким процентом побед обладает "Бостон" — 64,9% (233-126), "Детройт Пистонс" с 23,4% оказался худшим по этому показателю.
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