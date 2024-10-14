  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Тимофеенко: Анвил показал уровень наших игроков и слабые стороны, над которыми надо работать
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тимофеенко: Анвил показал уровень наших игроков и слабые стороны, над которыми надо работать

Баскетбол

Баскетболист поделился ожиданиями от предстоящих матчей

Тимофеенко: Анвил показал уровень наших игроков и слабые стороны, над которыми надо работать

фото - fbu.ua

Новина українською

Капитан БК Днепр Станислав Тимофеенко перед выездом команды в Португалию прокомментировал пресс-службе команды поражение от польского Анвила (71:114) в первом матче группового раунда Кубка Европы FIBA.

"Если посмотреть на счет, то это, пожалуй, за последние годы одно из самых болезненных поражений для нас, но мы реалисты, понимаем, что Анвил показал наш уровень. Уровень игроков и наши слабые стороны, над которыми надо работать.

Но я давно не видел, чтобы забрасывали с таким процентом - под 82% реализации двухочковых. Но это не снимает с нас ответственности за нашу защиту. Нужно над этим работать. Считаю, что для всех нас это был хороший урок и мы сделаем выводы.

Из положительного скажу, что мы почувствовали за время полномасштабной войны что такое играть в еврокубках", - отметил Тимофеенко.

Напомним, на этой неделе Днепр в Кубке Европы ФИБА сыграет дважды против португальского Спортинга - в среду, 16 октября и в пятницу, 18 октября.

По теме
yellow-arrow
Названы клубы НБА с максимальным и минимальным процентом побед по десятилетиям
yellow-arrow
Тренер Бостона оценил игру Скапинцева в матче против Торонто
yellow-arrow
Лень стал самым результативным в составе Сараменто в предсезонном поединке против Портленда
Станислав Тимофеенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости