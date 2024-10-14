Тимофеенко: Анвил показал уровень наших игроков и слабые стороны, над которыми надо работать

Капитан БК Днепр Станислав Тимофеенко перед выездом команды в Португалию прокомментировал пресс-службе команды поражение от польского Анвила (71:114) в первом матче группового раунда Кубка Европы FIBA.

"Если посмотреть на счет, то это, пожалуй, за последние годы одно из самых болезненных поражений для нас, но мы реалисты, понимаем, что Анвил показал наш уровень. Уровень игроков и наши слабые стороны, над которыми надо работать.

Но я давно не видел, чтобы забрасывали с таким процентом - под 82% реализации двухочковых. Но это не снимает с нас ответственности за нашу защиту. Нужно над этим работать. Считаю, что для всех нас это был хороший урок и мы сделаем выводы.

Из положительного скажу, что мы почувствовали за время полномасштабной войны что такое играть в еврокубках", - отметил Тимофеенко.

Напомним, на этой неделе Днепр в Кубке Европы ФИБА сыграет дважды против португальского Спортинга - в среду, 16 октября и в пятницу, 18 октября.