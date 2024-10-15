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НБА. Предсезонные матчи. Филадельфия обыграла Атланту, Чикаго проиграли Милуоки
Результаты контрольных матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 14 на 15 октября прошли предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Индиана" – "Мемфис"
116 – 120 (17-31; 32-29; 29-31; 38-29)
"Атланта" – "Филадельфия"
89 – 104 (23-23; 25-31; 19-21; 22-29)
"Бруклин" – "Вашингтон"
131 – 92 (28-20; 27-26; 34-24; 42-22)
"Милуоки" – "Чикаго"
111 – 107 (24-34; 35-34; 32-15; 20-24)
"Клипперс" – "Даллас"
110 – 96 (25-26; 31-25; 27-24; 27-21)
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