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НБА. Предсезонные матчи. Филадельфия обыграла Атланту, Чикаго проиграли Милуоки

Баскетбол

Результаты контрольных матчей

НБА. Предсезонные матчи. Филадельфия обыграла Атланту, Чикаго проиграли Милуоки

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 14 на 15 октября прошли предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Индиана" – "Мемфис"

116 – 120 (17-31; 32-29; 29-31; 38-29)

"Атланта" – "Филадельфия"

89 – 104 (23-23; 25-31; 19-21; 22-29)

"Бруклин" – "Вашингтон"

131 – 92 (28-20; 27-26; 34-24; 42-22)

"Милуоки" – "Чикаго"

111 – 107 (24-34; 35-34; 32-15; 20-24)

"Клипперс" – "Даллас"

110 – 96 (25-26; 31-25; 27-24; 27-21)

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