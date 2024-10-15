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Филадельфия теряет еще одного звездного игрока перед стартом сезона

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Филадельфия теряет еще одного звездного игрока перед стартом сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Клуб НБА "Филадельфия" победил в предсезонном поединке против "Атланты" со счетом 104-89.

Результаты предсезонных матчей

Однако для подопечных Ника Нерса этот матч принес большие проблемы. Форвард команды Пол Джордж получил травму – растяжение связки левого колена. Баскетболист в один из игровых моментов во второй четверти поединка неудачно приземлился на паркет.

"Я почувствовал, что произошло растяжение и мне нужно покинуть площадку, но если вы меня спросите, я не очень беспокоюсь по этому поводу" – сказал спортсмен после игры.

Это уже вторая потеря для "Филадельфии" – ранее центровой Джоэл Эмбиид объявил, что из-за проблем с коленом не сыграет в предсезонных матчах. Сроки возвращения обоих баскетболистов пока не известны.

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