В Лейкерс определились со следующей трансферной целью

Центровой "Шарлотт Хорнетс" Ник Ричардс входит в список интересов "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом рассказал инсайдер и обозреватель Clutch Points Бретт Сигел.

"Лейкерс" проявляют интерес к нескольким игрокам, одним из которых является Ник Ричардс из "Шарлотт Хорнетс", — говорится в материале Сигела.

Ричардс был выбран во втором раунде драфта 2020 года и всю свою карьеру провёл в "Хорнетс". В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ник принял участие в 67 матчах, в которых в среднем набирал 9,7 очка, а также совершал восемь подборов и отдавал 0,8 передачи.