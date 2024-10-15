  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. В Лейкерс определились со следующей трансферной целью
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Лейкерс определились со следующей трансферной целью

Баскетбол

Команда продолжает усиление состава

В Лейкерс определились со следующей трансферной целью

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Центровой "Шарлотт Хорнетс" Ник Ричардс входит в список интересов "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом рассказал инсайдер и обозреватель Clutch Points Бретт Сигел.

"Лейкерс" проявляют интерес к нескольким игрокам, одним из которых является Ник Ричардс из "Шарлотт Хорнетс", — говорится в материале Сигела.

Ричардс был выбран во втором раунде драфта 2020 года и всю свою карьеру провёл в "Хорнетс". В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ник принял участие в 67 матчах, в которых в среднем набирал 9,7 очка, а также совершал восемь подборов и отдавал 0,8 передачи.

По теме
yellow-arrow
Филадельфия теряет еще одного звездного игрока перед стартом сезона
yellow-arrow
НБА. Предсезонные матчи. Филадельфия обыграла Атланту, Чикаго проиграли Милуоки
yellow-arrow
Тимофеенко: Анвил показал уровень наших игроков и слабые стороны, над которыми надо работать
Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости