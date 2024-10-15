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В Лейкерс определились со следующей трансферной целью
Команда продолжает усиление состава
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центровой "Шарлотт Хорнетс" Ник Ричардс входит в список интересов "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом рассказал инсайдер и обозреватель Clutch Points Бретт Сигел.
"Лейкерс" проявляют интерес к нескольким игрокам, одним из которых является Ник Ричардс из "Шарлотт Хорнетс", — говорится в материале Сигела.
Ричардс был выбран во втором раунде драфта 2020 года и всю свою карьеру провёл в "Хорнетс". В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ник принял участие в 67 матчах, в которых в среднем набирал 9,7 очка, а также совершал восемь подборов и отдавал 0,8 передачи.
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