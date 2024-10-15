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Джоэл Эмбиид высказался по поводу своей карьеры
Центровой Филадельфии решил отказаться от плотного графика
Центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид рассказал, что рассчитывает до конца карьеры не принимать участие в двух матчах за два дня ("бэк-ту-бэк").
Таким образом баскетболист сможет рассчитывать избежать травм и подойти в оптимальной форме к плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
"Я добился всего. Но не хватает одного — победы в чемпионате. Вероятно, я больше никогда до конца своей карьеры не сыграю в двух матчах за два дня", — приводит слова Эмбиида ESPN US.
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