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Джоэл Эмбиид высказался по поводу своей карьеры

Баскетбол

Центровой Филадельфии решил отказаться от плотного графика

Джоэл Эмбиид высказался по поводу своей карьеры

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид рассказал, что рассчитывает до конца карьеры не принимать участие в двух матчах за два дня ("бэк-ту-бэк").

Таким образом баскетболист сможет рассчитывать избежать травм и подойти в оптимальной форме к плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

"Я добился всего. Но не хватает одного — победы в чемпионате. Вероятно, я больше никогда до конца своей карьеры не сыграю в двух матчах за два дня", — приводит слова Эмбиида ESPN US.

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Джоэл Эмбиид
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