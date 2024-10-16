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НБА. Предсезонные матчи. Торонто минимально побеждает Бостон, Сан-Антонио уступает Майами

Баскетбол

Результаты контрольных поединков

НБА. Предсезонные матчи. Торонто минимально побеждает Бостон, Сан-Антонио уступает Майами

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15 на 16 октября прошли предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Торонто" – "Бостон"

119 – 118 (46-27; 20-40; 31-19; 22-32)

"Майами" – "Сан-Антонио"

120 – 117 (27-21; 32-28; 23-35; 38-33)

"Нью-Йорк" – "Шарлотт"

111 – 105 (24-30; 41-33; 27-26; 19-16)

"Хьюстон" – "Нью-Орлеан"

118 – 98 (30-23; 34-27; 26-33; 28-15)

"Денвер" – "Оклахома-Сити"

94 – 124 (33-30; 20-32; 18-25; 23-37)

"Юта" – "Сакраменто"

117 – 114 (31-30; 27-26; 29-27; 30-31)

"Лейкерс" – "Голден-Стейт"

97 – 111 (28-31; 23-27; 19-25; 27-28)

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