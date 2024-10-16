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Лень реализовал первый за три года трехочковый в матче против Юты. Видео
Серьезное достижение
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский баскетболист, центровой "Сакраменто" Алексей Лень сыграл в предсезонном матче своей команды против "Юты". Подопечные Майка Брауна уступили своим конкурентам 114-117.
Наш соотечественник провел на площадке 14 минут, набрал 3 очка, сделал 2 подбора и 2 передачи. Единственным результативным выстрелом Алексея стал трехочковый бросок – первый с 30 ноября 2021 года.
Святослав Михайлюк в составе "Юты" на игровой паркет не выходил.
A-Len 3 is feeding families fr ????️ pic.twitter.com/pyzp6iyHpz— Sacramento Kings (@SacramentoKings) October 16, 2024
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