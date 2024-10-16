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Лень реализовал первый за три года трехочковый в матче против Юты. Видео

Баскетбол
Обновлено

Серьезное достижение

Лень реализовал первый за три года трехочковый в матче против Юты. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский баскетболист, центровой "Сакраменто" Алексей Лень сыграл в предсезонном матче своей команды против "Юты". Подопечные Майка Брауна уступили своим конкурентам 114-117.

Наш соотечественник провел на площадке 14 минут, набрал 3 очка, сделал 2 подбора и 2 передачи. Единственным результативным выстрелом Алексея стал трехочковый бросок – первый с 30 ноября 2021 года.

Святослав Михайлюк в составе "Юты" на игровой паркет не выходил.

Результаты предсезонных матчей НБА

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