Лень реализовал первый за три года трехочковый в матче против Юты. Видео

Украинский баскетболист, центровой "Сакраменто" Алексей Лень сыграл в предсезонном матче своей команды против "Юты". Подопечные Майка Брауна уступили своим конкурентам 114-117.

Наш соотечественник провел на площадке 14 минут, набрал 3 очка, сделал 2 подбора и 2 передачи. Единственным результативным выстрелом Алексея стал трехочковый бросок – первый с 30 ноября 2021 года.

Святослав Михайлюк в составе "Юты" на игровой паркет не выходил.

Результаты предсезонных матчей НБА