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ВИДЕО. ФБУ представила промо нового сезона Высшей лиги
Уже 18 октября состоятся первые матчи
Фото: ФБУ
В пятницу, 18 октября, состоится четыре стартовых матча в рамках первой игровой недели нового сезона Высшей лиги.
В этом сезоне сыграют 9 команд: БК Винница, Нико-Баскет, Сборная города Киева-НУФВСУ, Харьковские Соколы, ДиДиБао, Селф Мейд, Хмельницкий, Самбор и БИПА-Одесса-СДЮСШОР им. Литвака Б.Д.
Вашему вниманию промо-видео нового сезона Высшей лиги.
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