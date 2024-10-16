  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. ВИДЕО. ФБУ представила промо нового сезона Высшей лиги
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВИДЕО. ФБУ представила промо нового сезона Высшей лиги

Баскетбол

Уже 18 октября состоятся первые матчи

ВИДЕО. ФБУ представила промо нового сезона Высшей лиги

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 18 октября, состоится четыре стартовых матча в рамках первой игровой недели нового сезона Высшей лиги.

В этом сезоне сыграют 9 команд: БК Винница, Нико-Баскет, Сборная города Киева-НУФВСУ, Харьковские Соколы, ДиДиБао, Селф Мейд, Хмельницкий, Самбор и БИПА-Одесса-СДЮСШОР им. Литвака Б.Д.

Вашему вниманию промо-видео нового сезона Высшей лиги.

По теме
yellow-arrow
Лень реализовал первый за три года трехочковый в матче против Юты. Видео
yellow-arrow
НБА. Предсезонные матчи. Торонто минимально побеждает Бостон, Сан-Антонио уступает Майами
yellow-arrow
Джоэл Эмбиид высказался по поводу своей карьеры
ФБУ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости