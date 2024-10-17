Днепр в заключительном отрезке матча уступил Спортингу

Чемпион Украины БК Днепр уступил лиссабонскому Спортингу в матче второго тура группового раунда Кубка Европы ФИБА.

В первой половине матча команды поочередно выиграли четверти. После большого перерыва БК Днепр догонял в счете своих оппонентов, но не отпускал больше чем на 3 очка. В заключительной четверти благодаря невероятному рывку 17-0 Спортинг обеспечил себе лидерство и победу в матче.

Самым результативным игроком Днепра стал Владимир Конев, который к 11 очкам добавил 7 передач и 5 подборов.

Следующий еврокубковый матч украинская команда сыграет в пятницу, 18 октября со Спортингом в Лиссабоне.

Кубок Европы ФИБА. Группа D. Второй тур

Днепр (Украина) - Спортинг (Португалия) 57:68 (15:21, 16:11, 16:17, 10:19)