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Днепр в заключительном отрезке матча уступил Спортингу
Украинский клуб был близок к победе
Фото: ФБУ
Чемпион Украины БК Днепр уступил лиссабонскому Спортингу в матче второго тура группового раунда Кубка Европы ФИБА.
В первой половине матча команды поочередно выиграли четверти. После большого перерыва БК Днепр догонял в счете своих оппонентов, но не отпускал больше чем на 3 очка. В заключительной четверти благодаря невероятному рывку 17-0 Спортинг обеспечил себе лидерство и победу в матче.
Самым результативным игроком Днепра стал Владимир Конев, который к 11 очкам добавил 7 передач и 5 подборов.
Следующий еврокубковый матч украинская команда сыграет в пятницу, 18 октября со Спортингом в Лиссабоне.
Кубок Европы ФИБА. Группа D. Второй тур
Днепр (Украина) - Спортинг (Португалия) 57:68 (15:21, 16:11, 16:17, 10:19)
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