Черкаські Мавпи возглавил второй самый молодой тренер в истории Суперлиги

"Черкаські Мавпи" назначили на должность главного тренера 25-летнего Дмитрия Нагорного. Ранее он работал в штабе бывшего наставника Георгия Ступенчука. Теперь специалисты поменяются ролями.

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Большинство баскетболистов в составе команды младше новоиспеченного тренера (2000 г.р. и позже). Также в обойме коллектива находится 27-летний Кирилл Марченко и 38-летний ветеран Андрей Агафонов.

Нагорный стал вторым самым молодым наставником в истории украинской Суперлиги. Рекорд по этому показателю всё ещё принадлежит Максиму Фомичеву, который в 24 года начал тренировать "Львовскую Политехнику".