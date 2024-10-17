Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черкаські Мавпи возглавил второй самый молодой тренер в истории Суперлиги
Смелый ход руководства. Или вынужденный?
Зображення - БК "Черкаські Мавпи"
"Черкаські Мавпи" назначили на должность главного тренера 25-летнего Дмитрия Нагорного. Ранее он работал в штабе бывшего наставника Георгия Ступенчука. Теперь специалисты поменяются ролями.
Большинство баскетболистов в составе команды младше новоиспеченного тренера (2000 г.р. и позже). Также в обойме коллектива находится 27-летний Кирилл Марченко и 38-летний ветеран Андрей Агафонов.
Нагорный стал вторым самым молодым наставником в истории украинской Суперлиги. Рекорд по этому показателю всё ещё принадлежит Максиму Фомичеву, который в 24 года начал тренировать "Львовскую Политехнику".
Популярное сейчас
- Мирон Маркевич назвал условия, при каких сборная Украины может занять 1-е место в группе Лиги наций
- Пик карьеры Калюжного на фоне локального прогресса Реброва. О матчах сборной Украины в Лиге наций
- Судаков рассказал о ссоре Мудрика и Шапаренко из-за игрового номера
- НБА. Скапинцев набрал очки в матче против Филадельфии, Михайлюк дебютировал за Юту
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса