  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Предсезонные матчи. Детройт побеждает Кливленд, Бруклин уступает Филадельфии
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Предсезонные матчи. Детройт побеждает Кливленд, Бруклин уступает Филадельфии

Баскетбол
Обновлено

Результаты контрольных матчей

НБА. Предсезонные матчи. Детройт побеждает Кливленд, Бруклин уступает Филадельфии

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 16 на 17 октября прошли предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Кливленд"

108 – 92 (28-34; 32-27; 21-14; 27-17)

"Филадельфия" – "Бруклин"

117 – 95 (33-22; 29-34; 25-23; 30-16)

"Майами" – "Атланта"

120 – 111 (34-32; 32-37; 37-15; 17-27)

"Чикаго" – "Миннесота"

125 – 123 (30-33; 41-25; 27-32; 27-33)

По теме
yellow-arrow
Действующий чемпион НБА отчислил украинца Скапинцева
yellow-arrow
Черкаські Мавпи возглавил второй самый молодой тренер в истории Суперлиги
yellow-arrow
Днепр в заключительном отрезке матча уступил Спортингу
НБА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости