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НБА. Предсезонные матчи. Детройт побеждает Кливленд, Бруклин уступает Филадельфии
Результаты контрольных матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 16 на 17 октября прошли предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Кливленд"
108 – 92 (28-34; 32-27; 21-14; 27-17)
"Филадельфия" – "Бруклин"
117 – 95 (33-22; 29-34; 25-23; 30-16)
"Майами" – "Атланта"
120 – 111 (34-32; 32-37; 37-15; 17-27)
"Чикаго" – "Миннесота"
125 – 123 (30-33; 41-25; 27-32; 27-33)
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