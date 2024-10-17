Действующий чемпион НБА отчислил украинца Скапинцева

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации, действующий чемпион "Бостон Селтикс" решил отчислить украинца Дмитрия Скапинцева. Об этом сообщает инсайдер Кит Смит.

Наш соотечественник сыграл за команду в трех предсезонных матчах, в среднем набирал 2,7 очка и делал 1,0 подбора.

Журналист Бобби Мэннинг пишет, что украинец присоединится к "Мэн Селтикс" из G-лиги.

Напомним, что в прошлом сезоне Скапинцев играл за "Вестчестер" и дважды выходил на площадку в составе "Нью-Йорка".