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Действующий чемпион НБА отчислил украинца Скапинцева

Баскетбол
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Действующий чемпион НБА отчислил украинца Скапинцева

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации, действующий чемпион "Бостон Селтикс" решил отчислить украинца Дмитрия Скапинцева. Об этом сообщает инсайдер Кит Смит.

Наш соотечественник сыграл за команду в трех предсезонных матчах, в среднем набирал 2,7 очка и делал 1,0 подбора.

Журналист Бобби Мэннинг пишет, что украинец присоединится к "Мэн Селтикс" из G-лиги.

Напомним, что в прошлом сезоне Скапинцев играл за "Вестчестер" и дважды выходил на площадку в составе "Нью-Йорка".

Результаты предсезонных матчей НБА

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