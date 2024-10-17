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Действующий чемпион НБА отчислил украинца Скапинцева
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Getty Images/Global Images Ukraine
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации, действующий чемпион "Бостон Селтикс" решил отчислить украинца Дмитрия Скапинцева. Об этом сообщает инсайдер Кит Смит.
Наш соотечественник сыграл за команду в трех предсезонных матчах, в среднем набирал 2,7 очка и делал 1,0 подбора.
Журналист Бобби Мэннинг пишет, что украинец присоединится к "Мэн Селтикс" из G-лиги.
Напомним, что в прошлом сезоне Скапинцев играл за "Вестчестер" и дважды выходил на площадку в составе "Нью-Йорка".
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