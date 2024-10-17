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ESPN опубликовал рейтинг лучших игроков НБА

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Первые три места за европейскими игроками

ESPN опубликовал рейтинг лучших игроков НБА

Фото: Fox Trending

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный американский телеканал ESPN опубликовал свой рейтинг десятки лучших игроков НБА. Примечательно, что тройку лидеров этого рейтинга составляют исключительно европейские игроки.

1. Никола Йокич — сербский профессиональный баскетболист, играет на позиции центрового. Выступает за клуб НБА "Денвер Наггетс".

2. Лука Дончич — словенский баскетболист, играющий на позициях атакующего и разыгрывающего защитника, а также лёгкого форварда. Выступает за клуб НБА "Даллас Маверикс".

3. Яннис Адетокунбо — греческий баскетболист нигерийского происхождения, игрок клуба НБА "Милуоки Бакс".

4. Шей Гилджес-Александер

5. Джейсон Тейтум

6. Стефен Карри

7. Леброн Джеймс

8. Джоэл Эмбиид

9. Кевин Дюрант

10. Энтони Эдвардс

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