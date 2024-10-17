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ESPN опубликовал рейтинг лучших игроков НБА
Первые три места за европейскими игроками
Фото: Fox Trending
Авторитетный американский телеканал ESPN опубликовал свой рейтинг десятки лучших игроков НБА. Примечательно, что тройку лидеров этого рейтинга составляют исключительно европейские игроки.
1. Никола Йокич — сербский профессиональный баскетболист, играет на позиции центрового. Выступает за клуб НБА "Денвер Наггетс".
2. Лука Дончич — словенский баскетболист, играющий на позициях атакующего и разыгрывающего защитника, а также лёгкого форварда. Выступает за клуб НБА "Даллас Маверикс".
3. Яннис Адетокунбо — греческий баскетболист нигерийского происхождения, игрок клуба НБА "Милуоки Бакс".
4. Шей Гилджес-Александер
5. Джейсон Тейтум
6. Стефен Карри
7. Леброн Джеймс
8. Джоэл Эмбиид
9. Кевин Дюрант
10. Энтони Эдвардс
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